Вступил в силу российский закон, ужесточающий ответственность за непропуск скорой помощи

Москва, 6 августа. Закон, ужесточающий ответственность за непропуск автомобилей скорой помощи, вступил в силу в России с 6 августа. Кроме того, вводится уголовная ответственность за воспрепятствование работе врачей, если это привело к тяжкому вреду здоровью пациента или к смерти больного.

Если ранее непропуск автомобиля скорой помощи наказывался штрафом в размере 500 рублей, то теперь водителю, допустившему подобное нарушение, придется заплатить значительно больше — максимальный размер штрафа увеличился до 5 тысяч рублей. Также ранее в подобных случаях автомобилиста могли лишить прав на срок до трех месяцев. Теперь не пропустивший скорую помощь может остаться без водительского удостоверения на срок от трех месяцев до года, сообщает «ФедералПресс».

Также в Уголовном кодексе РФ теперь прописано наказание за воспрепятствование деятельности медицинских работников, ставшее причиной серьезных последствий. Так, если в подобном случае был причинен тяжкий вред здоровью пациента, нарушитель понесет наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, принудительных работ до двух лет или штрафа в размере до 80 тысяч рублей. Если же из-за созданных врачам препятствий пациент скончался, виновник может сесть в тюрьму на срок до четырех лет, сообщают «Известия».

Измененный УК предусматривает ответственность за причинение вреда здоровью медицинских работников, а также за угрозы врачам, если имелись основания опасаться их осуществления, пишет «Вечерняя Москва». Если воспрепятствование деятельности врачей не сказалось на здоровье пациента, нарушитель должен будет выплатить штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей.

Напомним, закон о воспрепятствовании работе врачей приняла в третьем чтении Госдума РФ 16 июля 2019 года. Как рассказал Федеральному агентству новостей депутат Михаил Емельянов, работа над документом велась более двух лет.