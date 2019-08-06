Появились фотографии с места страшного ДТП в Рязанской области

Москва, 6 августа. Появились фотографии с места трагического ДТП с микроавтобусом, в котором погибли шесть человек.

Инцидент произошел в Сасовском районе Рязанской области в 05.00 по московскому времени на 405 километре трассы М5. Столкнулись микроавтобус Mercedes Vita и внедорожник Toyota Land Cruiser. В ДТП погибли шесть и получили травмы восемь человек. Всех пострадавших доставили в Центральную районную больницу.

Среди погибших нет несовершеннолетних. Среди пострадавших мальчик 2007 года рождения. В настоящее время в Сасовской больнице врачи проводят ему операцию.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Специалисты выясняют обстоятельства ДТП.

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