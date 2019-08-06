Российские чиновники просят больше денег на командировки

Москва, 6 августа. В профсоюзе государственных служащих полагают, что чиновники недополучают суточные в командировках. Соответствующее письмо с просьбой рассмотреть этот вопрос организация направила в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, работу которой курирует вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

На сегодняшний день сотрудники федеральных органов власти и внебюджетных фондов получают 100 рублей в сутки на возмещение трат в командировке.

Как считает заместитель главы Федерации независимых профсоюзов России Нина Кузьмина, в рабочих поездках чиновникам «приходится нести дополнительные расходы сверх установленных суточных, что приводит к снижению уровня жизни», пишет издание «Известия».

Председатель профсоюза работников государственных учреждений Николай Водянов обратил внимание, что 100 рублей — слишком мало, поскольку в некоторых регионах на эту сумму можно купить лишь воду.

Правда, он не уточнил, какая конкретно суточная норма денежных средств нужна чиновникам в командировках, однако указал, что в случае с частными фирмами Налоговый кодекс позволяет не уплачивать сборы с суточных в размере до 700 рублей при командировках по территории РФ, пишет Deita.ru.