Китай объяснил, зачем Штаты обвинили Россию в «нарушении» ДРСМД

Пекин, 6 августа. Штаты обвинили Россию в «несоблюдении» Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, чтобы начать разрабатывать ракетное оружие после выхода из договора. Об этом заявил директор департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун на специальном брифинге во вторник.

По его словам, Штаты объявили о выходе из соглашения, а затем анонсировали ракетные испытания «до конца текущего месяца». Фу Цун напомнил, что США также «ведут разговоры» о размещении вооружений. Он подчеркнул, что заявления о том, что Россия якобы «нарушает договор», а Китай не имеет обязательства по нему, с точки зрения Пекина являются отговоркой «в чистом виде».

«Истинная цель выхода Соединенных Штатов из договора — это развязать себе руки и развивать свой ракетный потенциал», — заявил Фу Цун.

Как сообщает телеканал «360», глава Пентагона Марк Эспер заявил, что ракеты средней дальности наземного базирования могут появиться в Азии, поскольку после выхода из ДРСМД ограничения для США сняты.

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прекратил свое действие 2 августа 2019 года. В октябре прошлого года Дональд Трамп заявил, что Штаты выйдут из договора в одностороннем порядке, сообщает «Газета.ru».

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не будет пересматривать свою военную доктрину после прекращения ДРСМД. Российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что Штаты «серьезнейшим образом осложнили ситуацию в мире, породили фундаментальные риски для всех», выйдя из ДРСМД по надуманному предлогу. Президент РФ отметил, что ответственность за прекращение договора лежит на американской стороне.