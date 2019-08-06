Вдова Децла ответила на предложение отца рэпера о ДНК-экспертизе

Москва, 6 августа. Вдова рэп-исполнителя Децла (Кирилла Толмацкого) приняла решение не проводить ДНК-экспертизу сына для получения наследства.

По имеющейся информации, продюсер и отец певца Александр Толмацкий сомневается в том, что его сын является отцом ребенка. По его словам, в свидетельстве о рождении мальчика в графе «отец» стоит прочерк, поэтому де-юре ребенок не является родственником Децла и не может быть его наследником.

Для этого необходимо сделать тест, от которого Юлия Толмацкая категорически отказалась. Помимо этого, Толмацкий — старший заявил, что мальчик вовсе не похож на артиста, а его супруга Юлия сообщила о своем интересном положении только на третьем месяце беременности, пишет «Экспресс-газета».

Как сообщает Infox.ru, о внезапной смерти рэпера Децла стало известно утром 3 февраля. Кириллу Толмацкому резко стало плохо после концерта на частной вечеринке в ижевском клубе. Как ранее сообщил его генеральный менеджер, причиной смерти стала остановка сердца. Артиста похоронили 6 февраля на Пятницком кладбище в российской столице, рядом с часовней возле могилы его бабушки. В последний путь его проводили продолжительными аплодисментами.

Примечательно, как отмечало издание «Царьград», что в течение последних пяти лет трагическая судьба постигла сразу нескольких участников четвертого сезона программы «Последний герой»: не стало Юлии Началовой, Децла, Жанны Фриске и Яны Волковой.

Как сообщал НСН, в России могут появиться товарные знаки «Децл» и Detsl aka le Truk.

Дебютный альбом рэп-исполнителя Децла «Кто? ты» вышел почти 20 лет назад и стал одной из самых продаваемых пластинок в России. В общей сложности музыкант записал восемь альбомов.