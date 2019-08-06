Эксперты рассказали об опасности фейковых видео с лицами знаменитостей

Москва, 6 августа. Мошенники используют опубликованные в Интернете фейковые видео с наложением голосов и лиц известных людей, чтобы похищать средства пользователей. О новой опасности рассказали в работающей в сфере защиты информации и системной интеграции компании «Инфосистемы Джет».

Фейковые видео с наложением голосов и лиц известных людей делают с применением технологии нейронных сетей Deep Learning, которая позволяет заменить на видео речь и движения губ человека. Определить подобные фейки обычному пользователю сложно, что открывает для мошенников и провокаторов широкие возможности, подчеркнули в компании.

Эксперты «Инфосистемы Джет» обнаружили в Сети видео, в котором используется образ шоумена Дмитрия Нагиева. Он якобы обещает денежное вознаграждение или ценный приз, получить его можно перейдя на определенный сайт. При нажатии на ссылку пользователь переходит на страницу со сгенерированным именем домена и в итоге теряет деньги.

«Такие сайты обычно перестают отвечать через пару дней, потому что попадают в черные списки мошеннических. Но злоумышленники запускают новые сайты и новую рекламу, поэтому пока сложно судить, сколько именно пострадало пользователей», — цитирует представителя «Инфосистем Джет» РИА Новости.

Специалист компании по нейронным сетям Анна Олейникова считает deep fake крайне серьезной угрозой. По ее словам, технологию могут использовать для шантажа, дискредитации политических деятелей и медийных персон, нечестной конкуренции в политике и бизнесе

Определить фейки обычный пользователь может по ряду признаков. К примеру, если глаза на видео не моргают и постоянно остаются открытыми или полузакрытыми, это, скорее всего, deep fake. О подделке также может говорить резкое колебания четкости изображения, колебания освещенности и теней на лице без смены положения лица относительно источника света и появление необычных шлейфов вокруг контура головы во время резких движений.

Ранее Газета.ru сообщила, что в текущем году мир всерьез озаботился развитием технологии deep fakes. Специалисты предупреждают о грядущем наплыве видео и аудиозаписей со сценами, которые никогда не происходили на самом деле.