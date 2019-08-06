Певица Дубцова показала миру 13-летнего сына Артема

Москва, 6 августа. Российская певица Ирина Дубцова порадовала своих поклонников, выложив в Instagram фото с 13-летним сыном Артемом.

В настоящее время артистка с отпрыском отдыхает в Монако: дело в том, что певица ежегодно с сыном уезжает за границу, так как у подростка начинается сильная аллергия в период цветения растений.

«Я на каблуках и мой «маленький малыш», — коротко, но емко сыронизировала Ирина Дубцова, ведь, несмотря на юный возраст, 13-летний сын уже превышает в росте знаменитую маму.

К слову, рост Артема составляет 174 сантиметра, и если снять с певицы туфли на каблуке, станет понятно, что сын выше ее на целую голову. Неудивительно, что подписчики оценили семейный снимок.

«Вашему малышу папа не нужен?» — спросил nonamemedia_ru.

«Ничего себе как быстро вырос! Еще 17 июня он был на 3 сантиметра ниже, а тут бац и уже и выше, даже когда вы на каблуках», — отметила mrsdubtsova.

«У такой шикарной мамы такой красавец сынок. Сын — мамина гордость. Долгих лет жизни ему и крепкого здоровья», — пожелала arpina84.

Как напоминает «Газета.ru», в июне известного певца Николая Баскова заметили в обществе победительницы «Фабрики звезд» Ирины Дубцовой, когда он возвращался в Россию после проведенного на Сейшельских островах отпуска.

По словам Баскова, он отдыхал в тропическом курорте с друзьями, однако потом они решили сделать ему подарок — оплатили отель еще на 11 дней и позволили ему побыть одному.

Когда певец возвращался обратно, выяснилось, что он находится в компании Дубцовой. Девушка выложила в Instagram видео, в котором они вместе с золотым голосом России едут в автобусе, очевидно, добираясь от самолета до аэропорта.