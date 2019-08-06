Москва, 6 августа. Стали известны способности модернизированного истребителя «Супер Сухой», первые экземпляры которого поступят в ВС РФ уже в следующем году.

Как сообщил «Известиям» источник в отечественном министерстве обороны, доработка военного самолета была выполнена с учетом его эксплуатации во время операции в Сирийской Арабской Республике.

«Модернизированные самолеты получили новые двигатели АЛ-41Ф1С — такие же, какими оснащаются сверхманевренные истребители Су-35, за счет которых самолет способен выполнять сложнейшие фигуры пилотажа. Например, зависать и сбрасывать скорость, как вертолет», — сообщает издание.

Кроме того, новые самолетные двигатели очень экономны: несмотря на то, что ресурс АЛ-41Ф1С больше в четыре раза, чем у предшественников, топлива он расходует гораздо меньше.

Еще одно новшество — радиолокационная станция Н035 «Ирбис», которую специалисты называют самой мощной на планете бортовой РЛС, способная увидеть противника на расстоянии свыше 100 километров.

«У модернизированного самолета увеличена крейсерская скорость, меньше расход топлива, увеличен срок полета. Но намного важнее, что теперь самолет унифицирован с Су-35 и это делает их ремонт проще и дешевле», — рассказал военный эксперт Антон Лавров.

Как сообщает «Газета.ru», первые модернизированные истребители «Супер Сухой» Воздушно-космические силы РФ получат до конца следующего года, а уже в 2021-м начнутся массовые поставки.