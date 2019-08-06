Микроавтобус столкнулся с внедорожником в Рязанской области, шесть человек погибли

Рязань, 6 августа. Микроавтобус и внедорожник столкнулись на трассе в Рязанской области. Шесть человек погибли, еще пять пострадали, передает Федеральное агентство новостей.

Инцидент произошел в Сасовском районе в 05.00 по московскому времени. ДТП произошло с участием Mercedes Vita и Toyota Land Cruiser.

На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее в Ленинградской области произошло ДТП с участием семи автомобилей, три человека пострадали. А в Саратовской области автобус, следовавший из Германии, опрокинулся.