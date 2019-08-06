Китай пригрозил принять ответные меры в случае размещения ракет США в АТР

Пекин, 6 августа. КНР глубоко обеспокоена намерениями США разработать и разместить ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и пригрозила Вашингтону принять ответные сдерживающие меры. С соответствующим заявлением выступил на специальном брифинге во вторник директор Департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД Китая Фу Цун.

«Мы глубоко обеспокоены в связи с объявленными США планами разработать и испытать ракеты средней дальности наземного базирования. В частности, мы обеспокоены заявлениями некоторых официальных лиц из американской администрации о том, что США планируют, я цитирую, в скором будущем разместить ракеты средней дальности наземного базирования в АТР», — отметил Фу Цун.

Представитель МИД Китая подчеркнул, что Пекин не будет стоять в стороне, но в случае размещения ракет США в АТР примет ответные сдерживающие меры.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что повлекшие за собой ликвидацию Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) действия Соединенных Штатов, могут иметь последствия. Об этом сообщила Газета.ru.

Глава государства отметил, что действия США неизбежно повлекут расшатывание и девальвацию «всей несущей конструкции глобальной безопасности», включая договоры о стратегических наступательных вооружениях и нераспространении ядерного оружия. Путин предупредил о возможном возобновлении гонки вооружений. Кроме того, глава государства призвал взвесить возможные последствия и начать диалог.

Против выхода США из ДРСМД также выступили власти КНР. Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин в минувшую пятницу заявила, что Пекин призывает Соединенные Штаты вернуться к исполнению своих обязательств по договору.