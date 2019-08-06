AliExpress открыл магазины в России

Москва, 6 августа. Китайский интернет-магазин AliExpress открыл оффлайн-магазины в России. Первый партнером компании стали салоны сотовой связи Tele2.

Оператор уже стал размещать в своих салонах витрины китайской компании с образцами продукции. Покупатели смогут сделать заказ, просканировав QR-код, который присвоен товару.

Как пишут «Известия», в настоящий момент в Москве, Челябинске, Екатеринбурге и Казани открылись 30 витрин в 30 салонах связи Tele2, до конца года их количество составит до одной тысячи. Ассортимент будет схож с ассортиментом салонов связи: смартфоны, фитнес-браслеты, смарт-часы, наушники. Покупатель сможет посмотреть товар, который он не мог «вживую» рассмотреть в интернет-магазине. По словам представителя Tele2 Дарьи Колесниковой, заказ придет к покупателю в течение 2-10 дней, цены в магазине будет такими же, как на AliExpress.

Отметим, представители китайской интернет-компании рассматривают варианты сотрудничества с розничными сетями, которые входят в X5 Retail Group.

Ранее переход из онлайна в оффлайн осуществил американский интернет-гигант Amazon. В 2018 году компания Джеффа Безоса начала открывать в США магазины Amazon Go. Особенностью этих торговых точек является отсутствие кассиров, деньги списываются со счета покупателя при выходе из магазина. Конечно, для этого необходимо иметь учетную запись Amazon, сообщает «Газета.ru».

В 2016 году китайский производитель смартфонов Xiaomi открыл розничную сеть Mi Home в Китае, в 2017 году оффлайн-магазины появились в России.

Руководитель проекта Content Review Сергей Половников считает, что основная цель появления таких торговых точек — привлечение новой аудитории среди тех людей, которые предпочитают покупать товары в физической рознице, поскольку база покупателей интернет-магазинов конечна.

Ранее на AliExpress появилась атрибутика, связанная с инцидентом в Солсбери, сообщает телеканал «360».