Бледанс поделилась видео в костюме БДСМ

Москва, 6 августа. Актриса Эвелина Бледанс порадовала подписчиков, опубликовав в Instagram пикантное видео, запечатлев себя в костюме БДСМ.

Как оказалось, артистка предстала перед поклонниками просто в очередном театральном образе, о чем, собственно, и написала в подписи к посту, успокоив всех почитателей своего таланта.

«Моя героиня Эва из спектакля «Любовь по-итальянски» меняет образы как перчатки. Аншлаг смотрите в сториз, а о своих образах пишите здесь! Женщина должна попробовать все или только классика?» — написала Бледанс.

Поклонники оценили такой смелый поступок 50-летней артистки, отметив, что их кумир находится в прекрасной форме. К слову, сама актриса, не без гордости, признавалась, что ей часто предлагают играть героинь, которые гораздо младше ее.

«Эва, вернитесь в 90-ые, вы такая уууух!!!» — написала ekaterina_lovely28.

«Эвелина, как всегда грациозная, как в лихие 90-е в «Маски Шоу! Супер-леди», — отметил mihael_shumaher.

«Сексуальная, вы настоящая женщина, добрая мама, артистка, певица, спортсменка, комсомолка и красавица нереальная», — похвалила alisakomsomola.

«Вы пьете эликсир вечной молодости Эвелина, признавайтесь уже!» — написала yulia_and_alisa.

«Как говорил классик: жизнь — театр, а люди в ней актеры! Женщина должна быть разной, иначе она заскучает», — отметил hobbilendrf.

«Совершенству нет предела!!! Талантлива и непревзойденна…», — делится эмоциями juliasanina78.

Как напоминает «Газета.ru», сестра телеведущей Эвелины Бледанс Диана опять стала фигурантом уголовного дела. Как стало известно, в апреле этого года сотрудники ГИБДД в Ялте остановили автомобиль Toyota Camry, который принадлежал Диане. Была проведена проверка, в ходе которой было установлено, что идентификационный номер кузова машины был изменен.

