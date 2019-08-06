Актриса Чиповская рассказала, что не планирует вступать в брак и заводить детей

Москва, 6 августа. Звезда сериала «Оттепель» Анна Чиповская рассказала своим подписчикам в Instagram, что не планирует вступать в брак или заводить детей.

Чиповская заявила, что устала от давления общества. По ее словам, она стала часто слушать слово «пора».

«Одни считают, что другим чего-то там пора. Пора выйти замуж, развестись, волноваться вместе со всеми обо всем, найти работу, уволиться, родить ребенка (двойню или тройню), взять ипотеку, сменить взгляды, переехать, перестать, начать, закончить. По-моему, пора — это если вы сильно куда-то опаздываете. А я вот совсем не спешу», — заявила Чиповская.

Актриса уже два года встречается с Дмитрием Ендальцевым. Влюбленные нечасто выходят в свет, однако последнее время стали регулярно появляться на различных мероприятиях. Видимо, знакомые и друзья стали намекать Чиповской о необходимости сделать следующий шаг в отношениях с мужчиной.

Актриса заявила, что в данный момент счастлива и не намерена пока вступать в брак или заводить детей.

«Я вообще считаю, что не все люди в мире обязаны их [детей] иметь», — написала актриса.

Девушка заявила, что «будет жить настоящим». По ее словам людям пора не боятся быть собой, а также перестать диктовать другим условия «абсолютного счастья».

«Проще, легче, выше, веселее» — это не только для театрального искусства работает», — отметила Чиповская.

Ранее Netflix купил права на сериал «Хождение по мукам», главные роли в котором сыграли Юлия Снигирь и Анна Чиповская, сообщает «Газета.ru».