Дакота и Соколовский впервые встретились через год после расставания

Москва, 6 августа. Через год после развода певица Рита Дакота и шоумен Влад Соколовский впервые встретились и погуляли со своей дочерью Мией.

Об этом сама певица рассказала своим поклонникам, опубликовав сокровенный пост в социальной сети Instagram. В качестве доказательства случившегося артистка показала видео с прогулки.

«Вчера был ровно год, как мы расстались с Владом. И эту «годовщину» мы встретили вот так. Впервые. Вместе. Мы гуляли с Мией и моим папой, которого отпустили к нам на полдня с реабилитации», — написала Дакота.

Видео было снято на детской площадке, где Соколовский качает на качелях на руках свою дочку, а на соседней качели Риту, в свою очередь, качает ее отец, который проходит реабилитацию.

«Два папы качают двух дочек. Три поколения, безусловная любовь вопреки, чистейшее красивое при-ня-ти-е. Это не постановка, это случайные кадры, которые мама Влада снимала для моей мамы. Я увидела их, и слезы побежали из глаз», — отметила Рита.

Певица призналась поклонникам, что минувший после расставания с мужем год был нелегким, однако он много чему научил. И самое главное – научил любви, без всяких условностей и вопросов.

«Я люблю своего отца, и люблю отца своего ребенка. Люблю, как людей. Люблю, как души, у которых свой сложный и красивый путь к свету. Ну а я просто буду рядом. Всегда», — констатировала артистка.

Как напоминает «Газета.ru», Рита Дакота и Влад Соколовский познакомились на проекте «Фабрика звезд — 7». В 2015 году они поженились, через пару лет стали родителями, однако в 2018-м пара распалась.