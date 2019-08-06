Трамп решил заблокировать собственность властей Венесуэлы в США

Вашингтон, 6 августа. Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, согласно которому в отношении находящейся в американской юрисдикции собственности правительства Венесуэлы должны быть введены дополнительные санкции. Текст документа в понедельник распространила пресс-служба Белого дома.

В направленном Конгрессу США письме Трамп утверждает, что в свете «узурпации власти нелегитимным режимом» президента Венесуэлы Николаса Мадуро он пришел к выводу о необходимости заблокировать собственность венесуэльского правительства.

В указе говорится, что под действие санкций подпадают вся собственность и «имущественные интересы правительства Венесуэлы», которые находятся в США, либо окажутся в Соединенных Штатах в будущем, а также оказались в собственности или под контролем любого лица из США. Запрет налагается на передачу, оплату, экспорт, снятие со счетов и любые другие действия.

Блокировка коснется активов всех ведомств, которые входят в правительство Венесуэлы, Центрального банка латиноамериканской страны и государственной нефтяной компании PDVSA. Санкции также распространяются все лица, которые прямо или косвенно находятся «в подчинении или под контролем» попавших под действие указа ведомств и организаций.

Кроме того, санкции коснутся всех, кто «действует или намерен действовать прямо или косвенно в интересах или от лица перечисленных выше [ведомств и организаций]», говорится в тексте указа.

Документ вступил в силу 5 августа.

В январе текущего года лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо в ходе организованных его сторонниками беспорядков объявил себя исполняющим обязанности президента. США, Канада и ряд союзников Вашингтона в Латинской Америке сразу же поддержали попытку госпереворота.

Соединенный Штаты активно помогают Гуайдо и оказывают давление на власти страны. Против должностных лиц Венесуэлы были введены санкции, которые неоднократно расширялись. Трамп также заявлял о готовности военного вторжения на территорию республики.

В середине июля помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Белый дом продолжит оказывать давление на Каркас, пока Мадуро не уйдет в отставку.

Ранее стало известно, что Агентство США по международному развитию (USAID) собирается направить 42 миллиона долларов на поддержку оппозиции Венесуэлы. Эти средства изначально предназначались для борьбы с нелегальной миграцией, их планировалось передать странам Центральной Америки.

Теперь деньги потратят на оплату поездок оппозиционеров, выплату денежного довольствия, а также «проведение для них тренингов по организации избирательного процесса и эффективному расходованию бюджетных средств».

Тем временем после волнений в Венесуэле Россия, Китай, Турция и ряд других государств поддержали Николаса Мадуро как законного президента. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что Москва призывает Вашингтон отказаться от политики давления на легитимную власть республики.

Президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из Боливии Эво Моралесом также подчеркнул, что обе страны придерживаются позиции недопустимости вмешательства в дела Венесуэлы.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Каракас обратится в Совбез ООН из-за заявлений Дональда Трампа о возможной блокаде республики, сообщила Газета.ru. По мнению главы государства, решение американского президента вызвано тем, что Каракас получает иностранную помощь от Ирана, Китая и России.