Режим ЧС объявили в Магаданской области из-за сильных дождей

Магадан, 6 августа. В двух городских округах Магаданской области в связи с непогодой ввели режим чрезвычайной ситуации.

Как рассказали в региональном управлении МЧС, режим ЧС был объявлен в Тенькинском и Сусуманском ГО из-за сильных дождей, размытия автодорог и высокого уровня воды в реках.

«В Сусумане поднятие реки на 500 сантиметров при опасном явлении 470. В Ягоднинском округе на трассе Колыма произошел размыв автодороги на 1562 километре. По Тенькинскому округу затруднено движение на трассе Палатка – Кулу – Нексикан», — пояснил руководитель ГУ МЧС РФ по Магаданской области Любомир Муха.

Как уточнил начальник регионального главка спасательного ведомства, в настоящее время принимаются меры по восстановлению и минимизации последствий, на местах работают оперативные группы специалистов, сообщает «Газета.ru».