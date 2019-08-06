СМИ сообщили, что актриса Банщикова разводится с мужем из-за долгов после 12 лет брака

Москва, 6 августа. Известная актриса Анна Банщикова разводится с мужем после 12 лет брака. Об этом сообщили российские СМИ.

Сообщается, что причиной расставания стали многомиллионные долги супруга-адвоката Всеволода Шаханова. Якобы мужчина задолжал кредиторам 400 тысяч долларов — примерно 25,8 млн рублей.

«Он занял крупные суммы у нескольких людей и не может их вернуть. Прошло уже несколько судов, и, согласно их решениям, Всеволод Яковлевич должен возвращать долги, но нечем», — пишет «Экспресс газета» со ссылкой на свои источники.

Адвокату пришлось использовать для погашения части долгов личные денежные средства, а когда Анне Банщиковой об этом стало известно, то грянул скандал, утверждает источник.

По его словам, еще одной причиной разлада в семье Банщиковой, якобы является измена актрисы, которая встречается с продюсером сериала «Ищейка» Владом Ряшиным, в котором Банщикова сыграла главную роль.

Директор актрисы Ян Трунцев в беседе с «Вокруг ТВ» опроверг информацию о разводе. По его словам, в семье Банщиковой царит мир и покой. Трунцев подчеркнул, что Шаханов приезжал вместе детьми к актрисе в Геленджик, где она снимается в новом фильме.

«Слухи распускают злые языки и завистники», — подчеркнул Трунцев.

Напомним, что Анна Банщикова растит в браке с Шахановым троих детей: сыновей Мишу и Сашу, а также двухлетнюю дочь Машу. Ранее актриса была замужем за музыкантом Максимом Леонидовым.