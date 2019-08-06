Взрывы на горящем складе боеприпасов под Ачинском утихли

Красноярск, 6 августа. Взрывы на складе артиллерийских боеприпасов под Ачинском начали утихать. Об этом сообщили в мэрии города.

«Звуки взрывов начали утихать утром. Сейчас — совсем тишина», — цитирует сотрудника городской администрации РИА Новости.

Пожар и взрывы начались на складе артиллерийских боеприпасов в пяти километрах от поселка Каменка Ачинского района Красноярского края накануне в 17.00 по местному времени (13.00 по Москве).

В результате происшествия за медицинской помощью обратились 12 человек, госпитализация потребовалась четырем пострадавшим, сообщила Газета.ru. Одного из пострадавших силами санавиации доставили в Красноярск.

Из опасных районов Ачинска эвакуировали почти четыре тысячи человек. Пункты временного размещения для них развернуты в семи детских садах и трех школах. В Красноярск планируют эвакуировать около полутора тысяч человек. Первая электричка уже привезла в краевой центр более 250 человек.