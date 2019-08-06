Бывшая участница «Дома-2» выложила романтичное фото с сыном Тарзана

Москва, 6 августа. Бывшая участника телепроекта «Дом-2» Мария Слугина выложила романтическое фото с Архипом, сыном певицы Наташи Королевой и Сергея Глушко. Пара отдыхает на Черноморском побережье. Тут же проводят время звездные родители юноши.

Бывшая участница «Дома-2» выложила фотографии с 17-летним Архипом Глушко, которые были сделаны скалистом побережье.

«Отдых с любимым на Черноморском побережье», — подписала снимок Мария Слугина.

Поклонники не смогли сдержать своих эмоций

«Пупсики», — написал jamik115.

«Классный кадр с подглядкой», — отметила floweretliliya.

Ранее Наташа Королева поделилась со своими поклонниками видеозаписью отдыха с побережья Краснодарского края. Певица опубликовала в сторис в Instagram-аккаунте, где в розовом бикини исполняет зажигательный восточный танец.

«Шахерезада Степановна на югах, на Черноморском побережье»,— пропела Королева, изображая танец героини восточных сказок.

Также Королева порадовала своих фанатов пикантным фото, на котором она принимает ванну с пеной. Многие фанаты выразили восхищение этой фотографией, оценив красоту певицы.

Супруг Королевой Сергей Глушко также публикует откровенный контент в социальных сетях. Мужчина выложил совместный снимок с Королевой, на котором певица загорает на одном из причалов Черногории, расположившись на спине своего супруга.