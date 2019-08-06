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Число пострадавших после взрыва на военном складе в Ачинске выросло до 11 человек

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Число пострадавших после взрыва на военном складе в Ачинске выросло до 11 человек

Ачинск, 6 августа. После взрыва и пожара боеприпасов на военном складе вблизи Ачинска за медицинской помощью обратились 11 человек.

Шесть пострадавших будут проходить амбулаторное лечение, еще четыре человека были госпитализированы , один из них санавиацией был направлен на лечение в Красноярск, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу краевого Минздрава.

Позже стало известно о госпитализации еще одного пострадавшего. Как сообщает ТАСС со ссылкой на медиков, пострадавший направлен в травматологическое отделение.

«Это гражданский, который работает в воинской части», — заявил собеседник агентства.

Напомним, пожар на складе с боеприпасами и серия взрывов произошли в понедельник в 13.00 по московскому времени в Ачинском районе Краснодарского края, сообщает «Газета.ru».

Власти эвакуировали из опасных районов 3928 человек, все они являются жителями Ачинска. Пункты временного размещения развернуты в семи детских садах и трех школах в Ачинске. Также 11 пунктов временного размещения находятся в городе Назарово.

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Источник: ТАСС
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