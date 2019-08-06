Ксения Бородина раскритиковала концерт Дженнифер Лопес в Москве

Москва, 6 августа. Звезда проекта «Дом-2», телеведущая Ксения Бородина посетила накануне юбилейный концерт Дженнифер Лопес в столице России и раскритиковала выступление американской певицы. Мнением она поделилась в соцсети Instagram.

После концерта Бородина отметила, что выступление Лопес очень разочаровало ее. Во время концерта телеведущая ощущала уныние. Намного больше драйва звезда реалити-шоу испытала в машине, когда ехала на мероприятие и слушала композиции песни любимой исполнительницы.

На концерте Лопес, по мнению Бородиной, не хватило именно драйва. По ее словам, американская певица исполнила лишь несколько знакомых ей композиций и долго переодевалась. Паузы в концерте не были ничем заполнены, поэтому посетителей посещало уныние, отмечает телеведущая.

Тем не менее, Бородина позитивно высказалась о «фантастической» фигуре 50-летней Лопес и назвала певицу бомбической.

«Но, Джей Ло, ты сама бомбическая. 50 лет. Фигура просто потрясающая. Клевая. Двигаешься фантастически. Я думаю, нам всем есть, чему у тебя поучиться», — отметила телеведущая.

Ранее Газета.ru сообщила, что другая участница проекта «Дом-2» Ольга Бузова также посетила концерт Дженнифер Лопес, но осталась довольна выступлением певицы.

«Ну вот мы и встретились. Джей Ло ведьма. Красивая, сексуальная, невероятная энергетика», — написала Бузова в своем Instagram.

Концерт американской певицы прошел в Москве 4 августа и не обошелся без курьезов. Откровенный костюм не выдержал энергичных танцев 50-летней звезды и лопнул на груди во время выступления.