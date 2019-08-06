Почти четыре тысячи человек эвакуировали из Ачинска

Красноярск, 6 августа. Власти эвакуировали из опасных районов Ачинска, где в понедельник вечером загорелся склад боеприпасов, почти четыре тысячи человек. Об этом сообщает мэрия города.

«По данным на 4.00 местного времени (00.00 по Москве) эвакуировано 3928 человек. Это все - жители Ачинска», — цитирует представителя городской администрации РИА Новости.

В мэрии отметили, что пункты временного размещения на четыре тысячи человек развернуты в семи детских садах и трех школах. В Красноярск планируют эвакуировать около полутора тысяч человек. Еще 11 пунктов временного размещения, в которых могут пребывать более тысячи человек, развернуто в городе Назарово. Кроме того, люди размещены в ряде сел.

По данным регионального правительства, накануне в 17.00 по местному времени (13.00 по Москве) на складе артиллерийских боеприпасов в пяти километрах от поселка Каменка Ачинского района Красноярского края произошли взрыв и пожар. Жителей некоторых микрорайонов Ачинска и близлежащих деревень решено эвакуировать.

Ранее Газета.ru сообщила, что для ликвидации последствий происшествия к месту направлены два робототехнических комплекса.