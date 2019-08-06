Генсек НАТО объяснил, почему Крым вошел в состав России

Веллингтон, 6 августа. Крым вновь стал российским из-за усиления конкуренции между сверхдержавами. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Центре стратегических исследований в Новой Зеландии, сообщают «Известия».

По его словам, Россия усилила свое присутствие на Ближнем Востоке и в Сирии, она стала более напористой в своей политике. Столтенберг подчеркнул, что конкуренция между сверхдержавами подрывает мировой порядок, который уже давно установился. Генсек НАТО подчеркнул, что прекращение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности также говорит об этом.

Столтенберг назвал соревнование сверхдержав первой проблемой глобального характера. Второй проблемой, по мнению генсека НАТО, является терроризм, третьей проблемой — кибербезопасность.

Ранее телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что признание Крыма не соответствует корыстным интересам Запада. По его мнению, Западу «нужно поддерживать враждебность», которая является частью военно-промышленного комплекса. Журналист подчеркнул, что на теме Крыма зарабатываются деньги, «людям продают страх».

«Это не соответствует финансовым и денежным корыстным интересам Запада признать Крым, признать реальность», — подчеркнул телеведущий.

Напомним, Крым вновь стал российской территорией в марте 2014 года. На референдуме жители полуострова большинством голосов поддержали присоединение к России, референдум соответствовал нормам международного права. Несмотря на это, на Украине считают Крым «временно оккупированной территорией». В Москве неоднократно подчеркивали, что вопрос Крыма «закрыт окончательно», сообщает «Газета.ru».