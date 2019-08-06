Минфин США назвал Китай манипулятором валютным курсом

Вашингтон, 6 августа. Власти США обвинили Китай в манипуляции валютой, пригрозив, что будут работать вместе с МВФ, чтобы принять меры для устранения «несправедливого преимущества», которое якобы получил Китай за счет снижения курса юаня к доллару. Об этом говорится в тексте заявления, которое было распространено Минфином США в этот вторник.

Центробанк Китая в этот понедельник опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года. Сейчас курс юаня составляет 6,9225 за доллар. Решение было принято на фоне новых повышенных пошлин на китайские товары, которые анонсировали власти США.

«Министр [финансов Стивен] Мнучин под руководством президента [США Дональда] Трампа признал сегодня Китай манипулятором валютным курсом. В результате этого решения министр Мнучин будет вести обсуждение с Международным валютным фондом, чтобы устранить несправедливое конкурентное преимущество, созданное последними действиями Китая», — гласит опубликованный Минфином США документ.

Кроме того, опубликованное заявление отмечает, что отнесение страны к числу валютных манипуляторов является одной из задач министра финансов США в соответствии со Всеобщим законом об иностранной торговле и конкурентоспособности от 1988 года, пишет газета «Известия».

В июне президент России Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ-2019, региональные валюты начинают играть все более важную роль на мировой финансовой арене. Глава государства назвал большой ошибкой отказ Соединенных Штатов адаптироваться к новым мировым реалиям. Путин также указал на попытку сделать из доллара «инструмент давления страны-эмитента на весь остальной мир».