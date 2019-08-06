Бритни Спирс провела с детьми выходные после лечения

Лос-Анджелес, 6 августа. Популярная американская певица Бритни Спирс рассказала о проведенных с сыновьями Шоном и Джейденом выходных. Фотографиями совместного отдыха исполнительница поделилась в соцсети Instagram.

Спирс провела выходные с сыновьями в Диснейленде в Лос-Анджелесе.

«Прекрасно провели время в Диснейленде. Мои мальчики стали старше, и им не нравится фотографироваться. Поэтому я была очень рада, когда они согласились сделать совместный кадр», — подписала снимок исполнительница.

Спирс покаталась с 13-летним Шоном и 12-летним Джейденом на аттракционах и перекусила в кафе.

Певицу с прошлого года не видели в компании детей ни очевидцы, ни папарацци. Совместные фотографии семейства появились лишь спустя несколько месяцев, после того, как 37-летняя звезда выписалась из психиатрической клиники.

Бритни Спирс старается больше времени проводить с детьми, несмотря на проблемы со здоровьем, а также скандалы с отцом и бывшим менеджером. Об этом звезда пишет в Instagram. При этом звезда ограничила возможность комментировать свое совместное с сыновьями фото, видимо, избегая нападок ненавистников.

Ранее Спирс заявила, что бывший супруг отобрал у нее детей силой, сообщила Газета.ru. Джейден и Шон живут с отцом Кевином Федерлайном уже больше 10 лет. Спирс выплачивает детям 20 тысяч долларов ежемесячно.

СМИ сообщают, что Федерлайн планировал увеличить размер алиментов и хотел ограничить общение сыновей с матерью из-за психического состояния звезды.