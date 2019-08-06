Жена Овечкина попала в больницу из-за проблем с почками

Москва, 6 августа. Жена хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская сообщила о проблемах с почками. В настоящее время она проходит курс лечения.

Младшая дочь актрисы Веры Глаголевой 4 августа вместе с супругом посетила концерт Дженнифер Лопес в Москве. А после сразу же вернулась в больницу, где проходит лечение из-за проблем с почками. Об этом Шубская сообщила в сторис Instagram.

Супруга Овечкина опубликовала видео из палаты медучреждения. В кадре она лежит на кровати, рядом — капельница.

«Вырвалась на концерт и обратно — долечивать почки», — сообщила она подписчикам, не уточняя, какой врачи поставили ей диагноз.

Напомним, что избранницей Овечкина стала дочь народной артистки России Веры Глаголевой. Шубская закончила продюсерский факультет ВГИК и сыграла несколько ролей в кино. Девушка впервые начала появляться в обществе Овечкина на публике в марте 2015 года. Спустя несколько месяцев пара заявила о помолвке, а в 2017 году влюбленные официально заключили брак. В августе этого года Шубская родила сына.

В мае жена участника сборной России по хоккею попала на страницы СМИ после того, как раскритиковала болельщиков за желание «облить команду грязью» за случающиеся поражения.

Шубская указала на разницу между болельщиками клубов НХЛ и частью болельщиков хоккейной сборной России. По ее словам, некоторым фанатам российской команды в случае ее проигрыша «нужно обязательно всех облить грязью». Американцы, по ее мнению, оказывают своему клубу и игрокам поддержку «при любых результатах».