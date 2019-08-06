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Четвертый за две недели пуск ракет зафиксирован со стоны КНДР

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Четвертый за две недели пуск ракет зафиксирован со стоны КНДР

Москва, 6 августа. Военные Южной Кореи заявляют об очередном пуске ракет со стороны КНДР. Это четвертый запуск за две недели.

Как сообщает Yonhap, пуски двух «неопознанных снарядов» произведены из провинции Хванхэ-Намдо, с восточного берега, во вторник рано утром (в ночь на вторник по московскому времени).

В прошлый четверг появились данные, что два снаряда были запущены в Японское море со стороны КНДР. По информации СМИ, речь идет о баллистических ракетах малой дальности. В министерстве национальной обороны Южной Кореи заявили, что одна из ракет пролетела порядка 690 км, а другая — 430 км.

31 июля Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что КНДР под руководством северокорейского лидера Ким Чен Ына провела испытания управляемого реактивного снаряда крупного калибра нового типа: две баллистические ракеты малого радиуса действия. 

2 августа американская разведка отследила новый ракетный пуск КНДР. По данным СМИ, речь идет о запуске ракет с территории Корейского полуострова. Один источник заявил, что пуск не представлял угрозы для Северной Америки, другой источник подчеркнул, что разведке не удалось установить количество запущенных объектов.

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Источник: Yonhap
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