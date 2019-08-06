Зеленский провел телефонный разговор с новым премьером Британии

Киев, 6 августа. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новым премьером Великобритании Борисом Джонсоном, сообщает пресс-служба президента Украины.

Политики обсудили отношения между двумя странами, в частности, сотрудничество после выхода Британии из ЕС. Они отметили важность интенсификации контактов на высшем уровне.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, Зеленский поблагодарил Джонсона за неизменную поддержку Британией территориальной целостности, а также суверенитета Украины. Он поздравил его с победой на выборах лидера Консервативной партии Великобритании.

Напомним, что Борис Джонсон сменил Терезу Мэй на посту премьера, которая ушла в отставку. Она не смогла объединить консерваторов и решить проблему с Brexit. Новый премьер-министр пообещал, что Великобритания выйдет из Евросоюза 31 октября.

Ранее Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Стороны обсудили выборы в украинский парламент. Американский лидер заявил, что Штаты и Украина имеют множество путей для сотрудничества.