Сестра Эвелины Бледанс стала фигурантом уголовного дела

Москва, 6 августа. Сестра телеведущей Эвелины Бледанс Диана опять стала фигурантом уголовного дела, сообщает ряд СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, в апреле этого года сотрудники ГИБДД в Ялте остановили автомобиль Toyota Camry, который принадлежал Диане. Была проведена проверка, в ходе которой было установлено, что идентификационный номер кузова машины был изменен. В итоге, правоохранительные органы в настоящий момент выясняют, числится ли автомобиль Дианы в угоне.

В июле по инициативе крымской прокуратуры было возбуждено уголовное дело по факту подделки автомобильного номера. Пока что Диана проходит по делу как свидетель, однако если будет установлено, что она причастна к изменению автомобильного номера, она может вновь оказаться за решеткой. Ранее она уже отбывала наказание за провоз через границу несертифицированных медицинских препаратов, пишет «Газета.ру».

Ранее в одном из телешоу на центральном канале Эвелина рассказала, что регулярно помогала своей сестре, а также ее дочери. Он посылала им свои вещи, давала в долг деньги, а также пыталась помочь племяннице с работой. По словам телеведущей, дочь ее сестры оказывался слишком ленивой и ее быстро увольняли с каждого нового места работы.

Кроме того, в передаче приняла участие сама Диана, которая объяснила, что тоже не может работать, так как у нее серьезные проблемы со здоровьем, усугубившиеся после тюремного заключения.