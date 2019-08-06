Метов опубликовал фото с исхудавшей Хлебниковой

Москва, 6 августа. Певец Кай Метов опубликовал в социальной сети Instagram фотографию, на которой он запечатлен с исполнительницей Мариной Хлебниковой. На фото звезда, по мнению поклонников, выглядит излишне худой и изможденной.

Метов вместе с Хлебниковой гастролирует по Краснодарскому краю. На фотографии исполнители позируют на фоне зелени. При этом Хлебникова одета в подчеркивающий ее худобу сарафан.

«Всех с началом новой трудовой недели, друзья! С Мариной Хлебниковой где-то в краснодарском крае», — написал певец.

В комментариях к фотографии пользователи предположили, что певица, скорее всего, больна и «на себя не похожа». Один из подписчиков Метова предположил, что Хлебникова может страдать от анорексии.

«А что с Мариной? У нее анорексия?», — интересуется tata__tysia1506.

«Марина на себя не похожа!!!», — ужаснулась olgakonisheva394.

«Я ее не узнала! Худюшая», — посетовала tanjatm707.

Большинство комментаторов писали Хлебниковой слова поддержки и вспоминали наиболее популярные хиты исполнительницы.

«Очень хочется,чтоб у Марины все было хорошо. Чувствуется,что она светлый человек», — написала akulina_63.

Ранее исполнительница рассказала о травле в соцсетях, сообщила Газета.ru. По ее словам, нападки начались после телепередачи Андрея Малахова, которая была посвящена музыкальному продюсеру Бари Алибасову. Хлебникова отметила, что Интернет переполнен горами мусора о ее личной жизни и призвала поклонников в новостях о ее биографии «отделять зерна от плевел».