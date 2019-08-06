Медведев потребовал от министерств объяснить причины срыва сроков нацпроектов

Москва, 6 августа. Российский премьер Дмитрий Медведев потребовал от Минздрава, Минпросвещения и Минтруда объяснить причины срыва сроков нацпроектов, а также принять меры к их ускорению. Об этом сообщает сайт кабмина.

Премьер поручил Минздраву и Минэкономразвитию проанализировать причины срыва сроков реализации проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», который входит в нацпроект «Здравоохранение».

В рамках реализации этого проекта необходимо было предоставить земельные участки под строительство фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в 20 регионах, однако этого не было сделано. Представители ведомства отчитаются перед премьером 22 августа, Медведев поручил ускорить предоставление участков.

Также премьер-министр ждет анализ причин невыполнения проектов «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в Ингушетии и республике Дагестан. Кроме того, в Санкт-Петербурге и девяти других регионах зафиксирована низкая организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для предпенсионеров. Региональные власти подготовят отчет премьеру до 20 августа.

Медведев отметил низкие темпы строительства детских садов в 13 регионах, там уровень готовности в рамках проекта «Демография» не превышает 13%. Премьер также потребовал ускорить реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ранее российский премьер во время совещания о роботе по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке заявил, что его «достала ситуация» с недобросовестными подрядчиками. Премьер напомнил, что давал поручения усилить ответственность для недобросовестных подрядчиков.