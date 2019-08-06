Сирийские власти восстановили железную дорогу к югу от Хомса — видео ФАН

Дамаск, 6 августа. В рамках реконструкции и восстановления инфраструктуры сирийских объектов, поврежденных во время войны, завершилась ​​реализация проекта строительства железнодорожной линии, соединяющей станцию ​​Катина, расположенную к югу от Хомса, и гравийные карьеры в районе населенного пункта Хисия. Протяженность линии — 18 километров.

На месте побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Цель проекта — связать транспортную сеть карьеров Хисии с некоторыми сирийскими провинциями. Это необходимо в первую очередь для упрощения транспортной перевозки высококачественных материалов в регионы.

Министр транспорта Сирии Али Хаммуд накануне посетил проектную площадку, на которой продолжаются земляные и промышленные работы.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Министр подчеркнул, что проект осуществляется с сирийской национальной поддержкой, которая отражает решимость, волю и силу сирийского государства в условиях войны и угроз.

Ранее сообщалось, что электростанция района Маскана, расположенная к востоку от сирийского Алеппо, начала подачу электроэнергии на насосные станции и в жилые кварталы города .Это произошло после длительной паузы, вызванной терроризмом. Таким образом сирийское правительство осуществляет программу по восстановлению региона, пострадавшего от рук боевиков.

Эта станция была разрушена из-за многочисленных террористических атак, ее ремонт был необходим, так как это главная станция, которая питает все прилегающие насосные станции, в том числе связанные с крупными производствами.