Венгров призвали к бойкоту продукции Coca-Cola из-за гей-пропаганды

Будапешт, 6 августа. Член венгерской консервативной партии «Фидес — Венгерский гражданский союз» Иштван Болдог предложил устроить бойкот компании Coca-Cola после появления рекламы с изображением однополых пар.

«Я против рекламной кампании Coca-Cola. Пока они не уберут свои провокационные плакаты из Венгрии, я не буду потреблять их продукцию», — написал политик на своей странице в Facebook.

Негодование Болдога вызвали рекламные постеры компании со слоганами «Любовь есть любовь» и «Никакого сахара, никакого предосуждения», которые были выпущены перед музыкальным фестивалем Sziget.

Позднее в Сети была опубликована петиция, авторы которой потребовали убрать плакаты и «как можно скорее и обуздать гомосексуальное лобби». На данный момент петицию подписали уже более 27 тысяч человек.

Отметим, в апреле депутат Госдумы Виталий Милонов, автор законопроекта о запрете гей-пропаганды среди детей, в интервью Федеральному агентству новостей посетовал, что «реклама Coca-Cola занимает времени в тысячу раз больше, чем реклама семьи». По его словам, «семья дает жизнь, а Coca-Cola — смерть». Депутат предложил использовать рекламу для привития россиянам семейных ценностей.

Позднее Милонов заявил, что России есть, чем достойно ответить на антироссийские санкции, принимаемые в США. По его словам, стоит всерьез подумать о том, чтобы, как минимум, начать с изгнания из нашей страны американских компаний, насаждающих чуждые россиянам ценности и выпускающих продукцию, губящую здоровье.

В частности, он предложил «для начала ликвидировать в России компанию Coca-Cola, потом Pepsi».