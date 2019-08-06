Илон Маск сравнил Елизавету II c телепузиками

Нью-Йорк, 6 августа. Американский бизнесмен, основатель компании SpaceX Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II c героями популярного мультсериала телепузиками.

Предприниматель на своей странице в Twitter опубликовал кадр из мультсериала «Телепузики», в который вставил фотографии Елизаветы II в тех цветах, в которых одеты герои мультфильма.

Пользователям в Сети понравилось шутка Маска, и они стали публиковать варианты коллажей с другими известными личностями, стилизуя их под телепузиков. Так, были опубликованы коллажи с немецким канцлером Ангелой Меркель, музыкантами группы Queen, а также с самим Илоном Маском.

Отметим, бизнесмен любит пошутить в Сети. Ранее он начал общаться в Twitter на русском языке. В одной из дискуссий в Twitter один из пользователей высказал мнение, что инопланетяне живут под поверхностью Марса, поэтому марсоход Opportunity был выведен ими из строя, когда подобрался «слишком близко» к пришельцам.

«Вот где собака зарыта», — написал в ответ известный бизнесмен.

Ранее Илон Маск анонсировал премьеру пикапа Tesla. По его словам, она состоится этой осенью. Бизнесмен подчеркнул, что премьера состоится в ближайшие два три месяца. Автоэксперты высказали мнение, что пикап будет отличаться от других моделей компании. Его дизайн по-прежнему остается загадкой, ранее высказывалось мнение ,что он станет уменьшенной копией грузовика Semi.