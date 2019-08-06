Корреспондент ФАН посетил освобожденные армией Сирии города в Хаме

Дамаск, 6 августа. Сирийская армия восстановила полный контроль над городами Тель-Малах и Джуббейн, расположенными в северо-западной части провинции Хама, после жестоких столкновений с террористическими группировками. Об этом сообщил специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

По словам военного источника, подразделения вооруженных сил САР, действовавшие на северо-западном направлении сирийской провинции Хама, продолжали продвигаться вперед и полностью восстановили контроль над городами Тель-Малах и Джуббейн.

Также отмечается, что «подразделения, участвовавшие в очистке двух городов, провели качественные операции, направленные против незаконных вооруженных группировок, уничтожили их штаб-квартиру и всю боевую технику, уничтожили средства передвижения, а также предотвратили побег участников террористической банды».

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Напомним, что подразделения сирийской правительственной армии со вчерашнего дня продолжают масштабные военные операции против террористических организаций, развернутых в северной части Хамы и на юге Идлиба, в рамках национальной миссии по искоренению терроризма и очищению родины от угрозы.

Ранее сообщалось, что террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» используют мечети и школы сирийского Идлиба в качестве артиллерийских складов. Боевики террористической банды, аффилированные с запрещенной в России группировкой «Джебхат ан-Нусра»1, продолжают вести деструктивную деятельность в Идлибской зоне деэскалации. По словам очевидцев, боевики располагают в школах, больницах и мечетях военные объекты и опорные пункты.

Здание мечети в населенном пункте Хиш превращено в укрепленный опорный пункт с окопами, бетонированными капонирами и тоннелями, соединяющими позиции боевиков с близлежащими домами. Это далеко не первый случай, когда террористы используют мечети в военных целях.

1 Организация запрещена на территории РФ.