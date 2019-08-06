Украинский политолог рассказал о провале учений НАТО в Черном море из-за России

Москва, 6 августа. Политолог Михаил Гончар заявил, что учения НАТО Sea Breeze-2019 в черноморской акватории закончились победой России, поскольку Москва буквально заставила Украину и НАТО отступить на Черном море.

Как сообщает украинская газета «День», Гончар пожаловался, что учения НАТО в Черном море закончились неудачей. По его словам, сценарий учений пришлось изменить после того, как Россия заявила о проведении плановых учений недалеко от Крымского полуострова, тем самым буквально прогнав из региона силы НАТО и Украины.

«Был прецедент на учениях Sea Breeze недавно. Мы перекрыли определенную акваторию между Крымом и Одесской областью. А Россия взяла и часть этой акватории тоже перекрыла под проведение своих учений. Это было сделано специально с провокативной целью. Результат — мы и НАТО «утерли сопли» и отступили», — выразил негодование политолог.

При этом Гончар добавил, что Москве никто не сможет «дать отпор» самостоятельно, в особенности Украина.

С 1 по 12 июля состоялись учения Украины и НАТО, прошедшие в северо-западной части Черного моря. В Sea Breeze были задействованы около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и около 900 пехотинцев. В МИД РФ, комментируя учения НАТО вблизи российских границ, назвали их опасной идеей.

В день начала учений командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что планы Sea Breeze-2019 пришлось изменить из-за якобы действий России. По его словам, Россия якобы внезапно закрыла район плавания, в котором планировалось проводить учения. О каком именно районе идет речь, украинская сторона не сообщила.

5 июля российские военные приступили к плановым учениям в акватории Черного моря, где проходили маневры НАТО Sea Breeze. В учениях приняли участие около десяти кораблей, в том числе ракетные катера «Набережные Челны», «Ивановец» и «Р-60», малые ракетные корабли «Мираж» и «Орехово-Зуево», большие десантные корабли «Цезарь Куников» и «Азов».

Группировка кораблей Черноморского флота контролировала деятельность кораблей НАТО, участвующих в учениях.