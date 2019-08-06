Три курдских бойца погибли в Сирии во время нападения на их автомобиль

Дамаск, 6 августа. В провинции Хасака произошло вооруженное нападение на автомобиль курдского формирования «Сирийские демократические сил» (SDF). В результате инцидента погибли трое курдских бойцов. Об этом сообщает сирийское издание Al-Watan, ссылаясь на собственного корреспондента.

«Трое военных SDF погибли в результате вооруженного нападения на их военный автомобиль неподалеку от деревни Эль-Васиа, относящейся к населенному пункту Маркада на юге провинции Хасака», — пишет газета.

Напомним, что курдские отряды «Сирийских демократических сил» контролируют территории на северо-востоке САР, сотрудничая с международной коалицией во главе с США. На левом берегу Евфрата размещены несколько американских баз, основное назначение которых – снабжение военных формирований курдов.

Ранее сообщалось о том, что Турция усиленно готовится к операции в Сирии, направленной против курдских отрядов SDF в Заевфратье. Анкара уже перебросила войска и военную технику к сирийско-турецкой границе, а также создала запасы материальных средств.