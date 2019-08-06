ООН выразила обеспокоенность возобновлением операции в Идлибе

Нью-Йорк, 6 августа. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация обеспокоена возобновлением операции САА в Идлибе. В ООН призывают прекратить боевые действия.

«Мы продолжаем следить за хрупкой ситуацией на северо-западе Сирии. Мы обеспокоены этим объявлением [военной операции — прим. ФАН], мы продолжаем призывать воздерживаться от боевых действий и сосредоточиться на гуманитарных нуждах», — заявил Дюжаррик.

По его словам, в ООН призывают стороны соблюдать все свои обязательства в рамках международного законодательства, защищая гражданских и инфраструктуру.

Возобновление операции САА связано с несоблюдением режима прекращения огня боевиками в провинции Идлиб, а также из-за невыполнения со стороны Анкары российско-турецких сочинских договоренностей, заявили в командовании Вооруженных сил Сирии.

Напомним, 5 августа российские наблюдатели в Сирии зафиксировали 20 нарушений режима прекращения огня в провинциях Латакия, Хама, Алеппо и Идлиб, 4 августа в результате обстрела террористов провинций Латакия, Хама и Алеппо ранения получили четыре сирийских военнослужащих, несмотря на установление «режима тишины». Отметим, что в ООН не выражали какую-либо обеспокоенность продолжающимися обстрелами в Идлибе.