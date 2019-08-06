США призвали Турцию начать обсуждать с ними планируемые в Сирии операции

Вашингтон, 6 августа. США обратились к Турции с призывом заранее обсуждать с ними и другими партнерами по НАТО проводимые Анкарой в Сирии военные операции. Об этом сообщает представитель госдепартамента Морган Ортагус.

Причиной этого обращения стала планируемая турецкими военными операция против сил самообороны сирийских курдов к востоку от Евфрата на севере Сирии. Как отметили в Госдепе, отсутствие полноценного диалога по этому вопросу может нанести вред общим интересам Турции и США. Кроме того, Вашингтон заявил, что действия Анкары вызывают у него озабоченность.

«Любые несогласованные военные операции Турции подорвут наши общие интересы. <…> Мы считаем, что любые подобные действия неприемлемы и вновь настоятельно призываем Турцию работать с нами на основе подхода взаимности [по этому вопросу]», — сказала она.

Ортагус добавила, что продолжает интенсивные дискуссии с Турцией о зонах безопасности, так как по мнению Вашингтона подобный диалог является единственным способом обеспечить устойчивость и безопасность в данном регионе.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара планирует провести военную операцию на востоке от реки Евфрат.Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара уведомила российскую и американскую стороны о своих намерениях. Когда именно начнутся военные действия, Эрдоган не сообщил. Ранее он выступил с заявлением, в котором объяснил, что принял решение отложить проведение операции после телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом 14 декабря прошлого года.