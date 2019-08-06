Порошенко стал фигурантом уголовного дела о подделке паспортов

Киев, 6 августа. Госбюро расследований Украины возбудило дело в отношении экс-президента Петра Порошенко из-за выезда на отдых на Мальдивы по поддельным документам. Об этом сообщил бывший замглавы администрации времен Януковича юрист Андрей Портнов.

Портнов в Telegram-канале уточнил, что ведомство «нашло достаточными изложенные факты и зарегистрировало уголовное производство сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины».

Из представленного ГБР документа следует, что Порошенко, вероятно, «осуществил подделку документов и использовал поддельные документы с целью незаконного перемещения лиц через государственную границу Украины».

По данным Портнова, в январе прошлого года Порошенко находился во время новогодних каникул на отдыхе на Мальдивах, который обошелся ему в полмиллиона долларов. По словам юриста, бывший украинский президент и члены его семьи использовали для поездки за границу паспорта на чужие имена.

Политолог Богдан Безпалько в интервью Федеральному агентству новостей сообщил, что, по его мнению, Порошенко выезжал по поддельным документам, поскольку не хотел демонстрировать свой дорогой отдых на Мальдивах «в условиях, когда большинство населения Украины погружалось в нищету».

При этом политолог выразил мнение, что Порошенко вряд ли будет привлечен к ответственности украинской системой правосудия.

Как сообщала «Газета.ру», в апреле были опубликованы подставные фамилии, под которыми Порошенко вместе с семьей неоднократно посещал заграницу, совершая неофициальные поездки. В числе имен значатся Вера Лазарева, Иван Дехтерев, Александр Сыщиков, Виталий Кокорин и другие.

Стоит отметить, что за последний месяц Государственное бюро расследований Украины возбудило 11 уголовных дел в отношении Петра Порошенко.