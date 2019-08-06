Клинцевич прокомментировал заявление Разумкова о конфликте в Донбассе

Москва, 6 августа. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал высказывания лидера партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова, который заявил, что для урегулирования конфликта нужен «комплекс мер».

По словам Клинцевича, с Разумковым нельзя не согласиться по части того, что необходим «комплекс мер». Тем не менее, сенатора настораживает тот факт, что лидер «Слуги народа» не нашел в этом комплексе места законодательному процессу, поскольку война якобы не имеет законов.

Клинцевич напомнил, что в минских соглашениях отражено принятие соответствующих законов Верховной радой Украины, которые должны создать предпосылки для прекращения войны в Донбассе.

«Речь идет, прежде всего, об установлении на постоянной основе особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ДНР и ЛНР), закрепление его в конституции, проведение амнистии. Без этого все остальные меры будут носить чисто имитационный характер», — заявил Клинцевич.

Ранее Разумков заявил, что конфликт в Донбассе не решить принятием законов. Политик отметил, что отсутствие мира на юго-востоке Украины является ключевой проблемой в стране.

Напомним, на Украине произошел государственный переворот в 2014 году. К власти пришла оппозиция. Жители юго-востока страны не признали результатов госпереворота, объявив о своей независимости, так появились ДНР и ЛНР. Киев ввел на их территорию войска, в апреле 2014 года в стране началась гражданская война, кровопролитный конфликт не урегулирован до сих пор. Его жертвами, по данным ООН, стали более 13 тысяч человек.