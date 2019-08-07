Сирийский солдат передаст послание благодарности руководству и военным России

Дамаск, 7 августа. По случаю Дня армии, который отмечается первого августа, сержант Сирийской арабской армии (САА) Мутанна Ахмед Куса, боец в запасе, начал шествие из Дамаска в аэропорт «Хмеймим», чтобы передать послание лояльности правительственных войск и лидера Башара Асада, а также передать благодарности РФ и почтить память погибших в республике российских солдат, которые пожертвовали собой рады победы над террористами на сирийской земле.

В четверг Куса начал свое шествие от площади Омейядов. Ожидается, что он пройдет пешком около 350 километров, что займет у него восемь дней, чтобы достичь конечной точки на базе «Хмеймим» в Латакии.

В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) солдат заявил, что подобная акция проходит уже второй год. Проводится она традиционно в день сирийской армии.

«Я начну шествие от кольца Аль-Умавийин в Дамаске и дойду до российской базы «Хмеймим» в знак благодарности российским друзьям, народу, армии и руководству РФ», — заявил Куса.

В рамках акции будут сделаны небольшие остановки в городах и населенных пунктах, которые попадутся по пути. Там будут проводиться различные культурные и спортивные мероприятия. Кроме того, будет оказана благотворительная помощь одной из сирийских больниц.

«Также мы окажем помощь больнице. И мы остановимся в Дейр Атийя в Хомсе и Сафите в Тартусе, там будут российско-сирийские гуманитарные мероприятия», — добавил собеседник ФАН.

Во время своего путешествия Мутанна будет нести сирийский и российский флаги, таким образом сержант САА передаст России послание благодарности и признательности за армию и руководство, которое помогло в победе над терроризмом, а также за жертвы погибших, которые пали на благо сирийской республики и всего мира.