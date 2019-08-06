В Госдуме назвали причины ранней смертности мужчин в России

Москва, 6 августа. Представитель Госдумы РФ по охране здоровья Николай Герасименко назвал алкоголь и курение основными причинами ранней смертности мужчин в России.

Герасименко обратил внимание на то, что в России мужчины умирают в большинстве случаев раньше, чем женщины: разница между возрастом мужчин и женщин разнится примерно в 10 лет.

В России, как сообщает «МедФорум», смертность превышает уровень 55 лет, тогда как женщины доживают больше. По словам Герасименко, причин к этому большое множество, начиная с употребления табака и алкоголя.

Специалисты ВОЗ обращали внимание не одобряемые обществом особенности «мужского» поведения — чрезмерное потребление алкоголя, табакокурения, рискованные маневры за рулем автомобиля, позднее обращение к врачам.

Ранее российские медики отреагировали на заявление ученых из Гарварда о серьезной опасности ряда продуктов для мужского здоровья. В частности, они подтвердили, что чипсы и газированные напитки грозят мужчинам бесплодием и иными проблемами со здоровьем. Как сообщала «Газета.ру», содержащиеся в чипсах трансжиры негативно влияют на состояние печени и количество подвижных сперматозоидов. Сахар, содержащийся в большом количестве в газировках, также приводит ожирению и к бесплодию.

Директор НМИЦ им. В. А. Алмазова и главный внештатный кардиолог Минздрава в четырех федеральных округах России Евгений Шляхто назвал главные причины высокой смертности при инфаркте миокарда. По словам специалиста, причиной этому являются несвоевременное обращение к врачу и нетипичные симптомы заболевания.