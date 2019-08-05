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Даниил Безсонов рассказал, что делают с Украиной США

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Даниил Безсонов рассказал, что делают с Украиной США

Донецк, 5 августа. Конфликт в Донбассе, вспыхнувший в 2014 году, стал точкой сборки Русского мира. Идея Новороссии, идея воссоединения с Россией зажглась не только в сердцах жителей региона, но и привлекла множество добровольцев со всего мира. Но больше всего пассионариев приехали в Донбасс из России, а также с территории, контролируемой Киевом.

Начальник пресс-службы Народной милиции Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов, позывной Гудвин, до 2014 года не планировал участвовать в боевых действиях. Но Майдан разделил и его жизнь, и жизнь многих других русских жителей Украины на «до» и «после». А потом были бойня в Мариуполе, был Славянск.

Корреспондент Федерального агенства новостей недавно встретился с Безсоновым в Донецке и обсудил наиболее острые вопросы, стоящие на повестке дня в регионе и вокруг него. Продолжение беседе с Безсоновым будет опубликовано на сайте позднее.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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