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Facebook удалил страницу, где обсуждался штурм «Зоны 51»

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Facebook удалил страницу, где обсуждался штурм «Зоны 51»

Вашингтон, 5 августа. Социальная сеть Facebook удалила страницу, на которой почти два миллиона американцев обсуждала план сентябрьского «штурма» так называемой «Зоны 51», где, по мнению ряда конспирологов, американские власти хранят тела инопланетян.

«Зона 51» расположена на южном берегу солончака Грум-Лейк в штате Невада. Она является частью авиабазы ВВС США Эдвардс, воздушное пространство над которой частично закрыто для гражданской авиации. Особый статус базы породил множество конспирологических версий: например, о том, что на базе хранятся корабли и тела инопланетян, захваченных во время так называемого «Розуэлльского инцидента» 1947 года.

Facebook и связанные с ним социальные сети регулярно закрывают различные аккаунты по надуманным причинам или вовсе без них. В апреле 2018 года Facebook и Instagram заблокировали аккаунты ФАН и ряда других российских изданий. На самую популярную в мире социальную сеть, созданную Марком ЦукербергомФАН пришлось подавать в суд. Адвокаты международной компании Whiteford, Taylor & Preston отмечали, что благодаря доминирующему положению на рынке соцсетей Facebook имеет возможность грубо нарушать принципы свободы слова, закрепленные в первой поправке к Конституции США.

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Источник: «Газета.ру»
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