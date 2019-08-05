ЦИК еще раз проведет графологическую экспертизу подписей кандидатов, которые подали жалобу

Москва, 5 августа. Центризбирком повторно проведет графологическую экспертизу подписей кандидатов в Мосгордуму. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей ЦИК.

Рабочая группа Центризбиркома рассмотрит пять жалоб незарегистрированных кандидатов 6 августа.

Напомним, выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля этого года. Было зарегистрировано 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца. В регистрации было отказано 57 кандидатам. Среди них Любовь Соболь, Дмитрий Гудков и другие.

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявляла, что незарегистрированные экс-кандидаты могут обращаться в суд, если у них есть вопросы. «Оппозиционеры», однако, не стремятся этого делать, поскольку после перепроверки сданных подписей количество выявленных подделок может увеличиться. Бывших кандидатов и так покидают сторонники, а после этого их репутация еще может ухудшиться.

Напомним, подписи мертвецов были обнаружены юристом Ильей Ремесло в подписных листах Любови Соболь, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Кирилла Гончарова и Андрея Бабушкина. Юрист вместе с волонтерами провел выборочную проверку трехсот подписантов «независимых кандидатов». Выяснилось, что число мертвых душ в подписях составляет более 20%. Среди подписей фигурирует «автограф» умершего отца солиста группы «Хлеб» Дениса Кукояки.