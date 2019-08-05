Британия призывает ПАСЕ ограничить полномочия России

Лондон, 5 августа. Глава британской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Роджер Гейл призвал пересмотреть решение о полномочиях России в Ассамблее, сообщил постпред Великобритании в Совете Европы Кристофер Ивон.

Гейл обвинил Москву в «нарушении» Конвенции о защите прав человека и основных свобод. При этом он заявил, что большая часть членов делегации Великобритании выступают против восстановления полномочий России в ПАСЕ и за сохранение антироссийских санкций.

«Я надеюсь, что Комитет министров рассмотрит этот вопрос в сентябре. И нам нужно будет вернуться к нему, когда Парламентская ассамблея соберется на свое заключительное пленарное заседание в начале октября», — цитирует слова Гейла британский постпред на своей странице в Facebook.

В 2014 году российскую делегацию в ПАСЕ лишили ряда прав после воссоединения с Крымом. В ответ на это Москва приостановила участие в заседаниях, а в 2017 году заморозила свои выплаты до тех пор, пока полномочия не будут восстановлены.

26 июня на сессии ПАСЕ была одобрена резолюция, в соответствии с которой права российской делегации в этой организации были восстановлены в полном объеме. Впоследствии РФ заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год. Поднимался также вопрос о возможности уплаты взноса за период отсутствия российской делегации.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил против оплаты Россией взноса в бюджет Совета Европы за период отсутствия российской делегации. Он подчеркнул, что Это «вопрос не денег, вопрос справедливости».

Володин также обратил внимание, что данный вопрос поднимают те, кто платит меньше всех, кто инициировал решение о лишении права голоса российской делегации.

Напомним, против возвращения в ПАСЕ выступали некоторые страны. В честности, делегация Украины вносила сотни поправок в проект резолюции о восстановлении в правах россиян. Евродепутаты вынуждены были отклонять бесчисленные правки украинских коллег, прежде чем проголосовать за необходимое решение.

Позднее постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что Украина пыталась заплатить повышенные взносы в ПАСЕ, чтобы «компенсировать отсутствие России». По словам дипломата, заплачено было 400 тыс. долларов, что превышало обычный взнос, чтобы показать, что организация выживет и без российских денег, передавала «Газета.ру».