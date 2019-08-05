Курс евро превысил отметку в 73 рубля

Москва, 5 августа. Курс евро на Московской бирже вечером 5 августа поднимался выше 73 рублей впервые с 13 июня.

Курс американского доллара расчетами «завтра» на 22.37 снизился до 64,49 рублей. Курс евро прибавил 84 копейки и достиг 73,31 рубля.

Доллар дешевеет к основным мировым валютам на фоне обострения торгового конфликта США и КНР.

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью 300 млрд долларов. По словам Трампа, ранее Китай согласился покупать сельскохозяйственную продукцию в США в больших количествах, «но не сделал этого».

В понедельник Китай временно приостановил закупку сельхозпродукции из США и не исключил повышение пошлин на такие товары, передавал RT.

Китай в понедельник допустил девальвацию национальной валюты. Юань упал ниже 7 за доллар впервые с 2008 года, когда случился мировой экономический кризис. После решения Народного банка Китая опустить курс до минимума за десятилетие Трамп обвинил страну в манипулировании валютой, передавала «Газета.ру».