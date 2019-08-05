Москва, 5 августа. Исполнительный директор движения «За права человека» Лев Пономарев открыто призвал к проведению незаконных уличных акций в Москве. Кроме того, он косвенно подержал организацию массовых беспорядков в столице.

Поразительно, но правозащитник, профессиональная обязанностью которого – блюсти закон, открыто призывает к нарушению этого самого закона. Впрочем, скорее всего, заявления Пономарева являются частью информационной кампании в поддержку незаконных акций, активно раскручиваемой иностранными государствами.

Например, ранее американское посольство опубликовало подробную информацию о точках сбора и маршруте незаконной акции, состоявшейся 3 августа. При этом пресс-секретарь посольства США в Москве активно комментировала итоги незаконного митинга в столице. Таким образом, можно предположить, что Пономарев отрабатывает заказ США, открыто призывая к массовым беспорядкам в Москве.

Вмешиваясь в деятельность других стран, США действуют не напрямую, а через различные фонды и НКО. Причем некоторые из них даже не скрывают своих мотивов, регулярно публикуя отчеты. К таким организациям, в частности, относится фонд National Endowment for Democracy (NED), который формально призван распространять демократию. В действительности же NED действует крайне избирательно и не трогает страны, являющиеся американскими союзниками, вроде Саудовской Аравии.

Этот фонд спонсирует деятельность Пономарева, а также многих других российских «оппозиционеров», например – Леонида Волкова. Последний даже прошел обучение в США в Йельском университете по программе World Fellows. Ранее эту программу окончил блогер Алексей Навальный.

Напомним, что недавние незаконные митинги в Москве организовали несостоявшиеся кандидаты на выборы в Мосгордуму, в частности сторонники Навального. Они не были допущены до участия в выборах из массовых фальсификаций подписей – например, ближайшая сторонница Навального Любовь Соболь организовала целую фабрику по производству поддельных подписей. Кроме того, она использовала «подписи мертвецов» – давно умерших люди, которые якобы оставили подпись за псевдокандидатов.