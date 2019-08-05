Избитой в Ингушетии девочке ампутируют правую руку

Москва, 5 августа. Консилиум врачей принял решил ампутировать правую руку девочке, избитой в Ингушетии, сообщил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

По словам директора НИИ Валерия Митиша, первый этап операции пройдет уже на этой неделе. Скорее всего, потребуется несколько оперативных вмешательств. Врачи постараются сохранить ребенку локтевой сустав.

Рошаль уточнил, что угрозы ампутации левой руки нет. Ожоги на ягодицах полностью зажили, передает РИА Новости.

В начале июля в детскую больницу Назрани доставили семилетнюю девочку. При обследовании у нее был обнаружен массивный ожог ягодиц, старые переломы ребер и обеих рук, компрессионные переломы некоторых позвонков, а также врожденный вывих левого тазобедренного сустава, передавал RT. 6 июля девочку перевезли в Москву, в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

Позднее стало известно, что к истязанию ребенка причастна ее тетя со стороны отца. 12 июля правоохранители задержали женщину, которой было предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В настоящее время женщина находится под арестом.

Женщина уверяла, что девочка якобы «сама упала в канализационную яму», а перед этим случайно «залезла в кастрюлю с борщом».

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила ранее, что семилетнюю девочку хотят усыновить десятки россиян. Как сообщала «Газета.ру», по словам Кузнецовой, неравнодушные люди приносят в НИИ угощение для ребенка и игрушки. Решение о новых родителях рассмотрят после выздоровления девочки.